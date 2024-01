21esima Giornata Eccellenza Girone B: il focus

Nella ventunesima giornata di Eccellenza Girone B, sorride la Calpazio, cadono Sapri e Agropoli. L’Agropoli dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Sarnese, cerca il riscatto contro il Giffoni Sei Casali al “Guariglia”, i ragazzi di mister Ambrosino nel primo tempo provano qualche sortita offensiva con un Capozzoli in grande spolvero, concedendo tanti spazi al contropiede avversario, che in due circostanze sempre con Giordano non ne approfitta per portare il Giffoni in vantaggio.

La ripresa

Nella ripresa i delfini provano a forzare il pressing offensivo, Capozzoli colpisce una trasversa con un cross sbagliato che per poco non beffa il portiere avversario e poi l’Agropoli si vede annullare un goal per di Onesto, per posizione dubbia di fuorigioco da parte di Rimoli, quando sembra che l’incontro possa terminare in parità, arriva il colpo del ko per i delfini, su un lancio lungo di Fortunato, Romano non controlla bene la sfera in uscita ne approfitta Giordano che sigla la rete del definitivo 0-1. Seconda sconfitta consecutiva per l’Agropoli che adesso scivola un po’ indietro in classifica.

Le altre partite

La Calpazio torna alla vittoria contro la Pro Sangiorgese trascinata da capitan Margiotta autore di una doppietta, seconda vittoria per il nuovo corso di mister Santosuosso che sta ritrovando una discreta solidità difensiva.

Infine il Sapri viene sconfitto di misura dal Castel San Giorgio, a decidere l’incontro una rete di Catalano per l’1-0 finale.

Risultati

Solofra – Buccino 0-2

San Giorgio – Sapri 1-0

Costa D’Amalfi – Salernum 2-0

Agropoli – Giffoni Sei Casali 0-1

Apice – Cervinara 0-0

Calpazio – Pro Sangiorgese 2-0

S. Antonio Abate – Sarnese 2-4

Scafatese – S. Maria la Carità 1-0

Virtus Avellino – Faiano 2-0

Classifica

Sarnese 50

San Giorgio 43

Scafatese 39

Costa D’Amalfi 38

Giffoni Sei Casali 37

Us Agropoli 34

Buccino Volcei 33

Virtus Avellino 30

S. Maria la Carità 28

Calpazio 28

S. Antonio Abate 24

Salernum Baronissi 23

Sapri 23

Apice 22

Città di Solofra 20

Audax Cervinara 18

Pro Sangiorgese 15

Faiano 8