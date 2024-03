Agropoli: Venerdì 22 marzo la Via Crucis “Un cuore che arde” per i missionari martiri

Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 18.30, si terrà ad Agropoli la Via Crucis “Un cuore che arde”, in occasione della Giornata di preghiera per i missionari martiri.

L'iniziativa

L'evento, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria in collaborazione con Don Carlo Pisani, parroco di San Pietro e Paolo, sarà presieduto da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

La Via Crucis “Un cuore che arde” sarà un momento di preghiera e riflessione per ricordare Mons. Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, barbaramente assassinato sull'altare durante la celebrazione della Santa Messa. Proclamato Beato e poi Santo da Papa Francesco, Mons. Romero è un esempio luminoso di missionario che ha donato la vita per il Vangelo.

I missionari: testimoni della fede e portatori della parola

La Via Crucis sarà anche un'occasione per riflettere sul ruolo fondamentale dei missionari, testimoni della fede e portatori della parola di Dio in terre lontane. Sono uomini e donne che, con coraggio e dedizione, annunciano il Vangelo a chi soffre e vive nella povertà.

Un invito alla partecipazione

Mons. Vincenzo Calvosa invita tutte le Comunità parrocchiali a partecipare alla Via Crucis “Un cuore che arde” per testimoniare la vicinanza ai missionari e la condanna di ogni forma di persecuzione contro la Chiesa Cattolica.