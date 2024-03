Aggressione in centro ad Agropoli: scatta il codice rosso

È scattato il codice rosso per l'episodio che si è verificato lunedì mattina in pieno centro ad Agropoli. Il fatto è avvenuto in via Lungo Testene, la strada che collega via Alcide De Gasperi con il Lido Azzurro.

L'aggressione

Secondo le ricostruzioni, un giovane problematico, avrebbe chiesto denaro alla propria zia. Al suo rifiuto, l'avrebbe spintonata facendola cadere a terra. In suo soccorso sono intervenuti alcuni operai impegnati in un cantiere privato della zona, che hanno tentato di fermare il ragazzo. Ne è nata una colluttazione. Subito è scattato l'allarme.

L'intervento delle forze dell'ordine

Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli e degli agenti della polizia municipale, che hanno sedato la rissa e identificato i cinque coinvolti. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa per soccorrere la zia del giovane per fortuna non rimasta ferita.

Le indagini

I militari stanno ora valutando se procedere ad eventuale denuncia in stato di libertà per i cinque partecipanti alla rissa. Per il giovane che ha aggredito la zia è scattato il codice rosso. L'uomo è affidato proprio alla familiare e si tema possa reiterare i suoi atteggiamenti. Le autorità potrebbero prendere provvedimenti.