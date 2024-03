Rissa in prossimità del centro ad Agropoli: intervengono forze dell’ordine e 118

Momenti di tensione questa mattina intorno alle 11 in via Lungo Testene, la strada che collega via Alcide De Gasperi con il Lido Azzurro. Improvvisamente cinque persone hanno iniziato a litigare e ben presto dalle parole si è passati ai fatti.

Momenti di paura, intervengono le forze dell'ordine

I residenti, allarmati da quanto stava accadendo, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme per dividere i contendenti.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli uomini della polizia municipale che hanno riportato la calma.

Non è chiaro il motivo dello scontro ma sembrerebbe che in quattro, forse sorpresi con atteggiamento sospetto nei pressi di una proprietà, abbiano iniziato a litigare con un uomo del posto arrivando ad aggredirlo. Necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 per prestare le prime cure ad uno dei contendenti rimasto lievemente contuso.

Indagini in corso per ricostruire l'accaduto. I cinque sono stati identificati.