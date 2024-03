Festa del Papà: la Polizia di Stato celebra con il cortometraggio “Medley”

In occasione della Festa del Papà, la Polizia di Stato ha diffuso il cortometraggio “Medley“, un'opera emozionante che celebra l'amore paterno, il perdono e la capacità di ascolto. Presentato in anteprima alla XIX edizione del Cortinametraggio e prodotto da Piuma Film e Vargo, il corto è interpretato da Mariano Rigillo e Valerio Morigi e narra l'incontro tra un giovane poliziotto e un anziano affetto da Alzheimer.

Le storie di due padri si intrecciano

Le loro vite si intrecciano in un racconto che mescola presente e passato, ricordi reali e immaginari. Il giovane Dario, che ha perso il padre da bambino, si confronta con la sofferenza di Mariano, un uomo che ha perso la memoria e che vive con il dolore di aver abbandonato il figlio.

Attraverso l'empatia e l'ascolto, Dario aiuta Mariano a ripercorrere un momento cruciale della sua vita, offrendogli una nuova prospettiva e l'inaspettata assoluzione per i suoi errori.

Il perdono come chiave per lenire il senso di colpa

“Medley” esplora il potere del perdono come strumento per lenire il senso di colpa e liberarsi dai fardelli del passato. Il cortometraggio sottolinea l'importanza del legame tra padre e figlio, mostrando come l'amore possa superare le barriere del tempo e della memoria.