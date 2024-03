Castellabate, torna il Palio Vivi San Marco: scatta il countdown per la sfida tra le contrade

Domenica 21 aprile, a Castellabate, torna il VI Palio Vivi San Marco, un evento che rievoca i giochi della tradizione popolare e dà il via ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Un tuffo nel passato

Organizzato dall'Associazione “Vivi San Marco”, in collaborazione con la Comunità Parrocchiale di Castellabate, l'Associazione Marina Piccola e con il patrocinio di Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento e Comune di Castellabate, il Palio rappresenta un'occasione per rivivere l'atmosfera di un tempo e riscoprire le antiche tradizioni locali.

Il programma

La manifestazione, che si terrà domenica 21 aprile, avrà inizio alle ore 14 con il raduno delle sei squadre nella Località Torretta. A seguire, al suono di trombe e tamburi, si terrà la sfilata e la benedizione delle squadre, che si sfideranno poi in una serie di giochi tradizionali, come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi e altri ancora. Il luogo della sfida sarà, come da tradizione, le gradinate della zona Porto.

Le squadre in gara

Le squadre che si contenderanno l'ambito Palio 2024 rappresentano tutte le frazioni del comune di Castellabate: San Marco, Santa Maria, Castellabate, Ogliastro e Licosa, Lago e Alano. Per il quarto anno consecutivo, radio Rcs75 sarà media partner dell'evento, trasmettendolo in diretta radiofonica.

Un appuntamento da non perdere

Il VI Palio Vivi San Marco si preannuncia come un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza autentica e ricca di tradizione. Un'occasione per divertirsi, riscoprire le antiche usanze e tifare per la propria contrada del cuore.