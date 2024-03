Anche il gruppo scout di Roccadaspide a Casal di Principe per il trentennale della morte di don Peppino Diana

Ai settemila scout campani dell'AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che domenica 17 marzo, hanno raggiunto Casal di Principe per partecipare alla manifestazione organizzata in occasione del trentennale della morte di don Giuseppe Diana, si sono uniti anche gli scout di Roccadaspide.

L'iniziativa

Una partecipazione attiva, quella dei tanti scout della Valle del Calore che hanno voluto dire “No alla camorra” insieme ad altri gruppi scout, provenienti da tutta Italia.

“Il Gruppo Scout di Roccadaspide ha partecipato all'evento perché ritiene importante essere attivo e presente a tutte le iniziative formative e valide, specie quelle contro le mafie. La nostra presenza alla manifestazione è stata un modo per ricordare la figura di don Peppe Diana e conferma anche del nostro impegno per la legalità” hanno fatto sapere dal gruppo della Valle del Calore.

Don Giuseppe Diana

Giuseppe Diana, era un presbitero, attivista e scout italiano e fu assassinato dalla camorra il 19 marzo del 1994 a causa del suo impegno antimafia: un impegno civile e religioso contro la camorra che ha lasciato un segno profondo e indelebile nella società campana tanto che in questi giorni sono tantissime le iniziative organizzate in tutta la regione in sua memoria.