Eboli ricorda Don Peppe Diana a trent’anni dal suo sacrificio

Sabato 20 marzo 2023, alle ore 18:30, presso la Sala Concerti San Lorenzo di Eboli, si terrà l’evento “Le voci per non dimenticare. Don Diana, a trent’anni dall’omicidio”, organizzato in occasione del trentennale dell’uccisione del sacerdote anti-camorra.

L’appuntamento di Eboli

L’evento, patrocinato dal Comune di Eboli, vedrà la presentazione del libro “Per rabbia e per amore. Le impronte dei passi di don Peppe Diana”, scritto da Raffaele Sardo e edito da Guida Editore.

Don Peppe Diana, parroco di San Nicola di Bari a Casal di Principe, fu ucciso il 19 marzo 1994 da un commando del clan dei Casalesi. Il suo sacrificio ha rappresentato un punto di svolta nella lotta contro la camorra e la sua memoria è ancora viva oggi.

Il libro e il programma dell’evento

Il libro di Raffaele Sardo, giornalista e fondatore del Comitato don Diana Aps, ripercorre la vita e l’opera del sacerdote attraverso le voci di familiari, amici e testimoni. Un racconto intimo e corale che restituisce il ritratto di un uomo coraggioso che ha lottato per la giustizia e la legalità.

L’evento sarà introdotto da Enrico Tortolani, Presidente della Consulta Cultura Eboli, Mariapia Mercurio e Daniela Cavaliere del Presidio Libera Eboli “Aniello Giordano”, e Raffaele Agresti dell’Associazione Migr-Azioni. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Eboli Mario Conte e dell’assessore alla Cultura Lucilla Polito. Dialogherà con l’autore il giornalista Michele Giordano della Rai.

Le letture dei brani sono affidate a Agnese Attianese, Filomena Sessa e Mariapia Gallotta dell’associazione “I Cantori di San Lorenzo”.

L’evento rientra nel “Programma per il trentennale di don Peppe Diana” e nei “Cento passi verso il 21 marzo”.

Gli appuntamenti di Libera ad Eboli

Si svolgerà a Roma, il 21 marzo 2024, la XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. E per rinnovare la promessa di impegno nel nome delle vittime innocenti, anche a Eboli Libera sta portando avanti una serie di appuntamenti nelle scuole e tra gli studenti.

Il 6 marzo incontro degli studenti del Liceo Scientifico “Gallotta” con Riccardo Christian Falcone; giorno 11 marzo, invece, incontro con gli studenti di quinta elementare dell’IC “Romano” sul tema dei beni confiscati; il 21 marzo, invece, lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie con gli studenti di quinta elementare dell’IC “Romano”.