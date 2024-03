Cupola Geodetica di Licinella, via ai lavori per il completamento

Sono stati consegnati stamattina, lunedì 18 marzo, i lavori relativi al progetto di sistemazione e adeguamento funzionale dell'area esterna adibita a impianto sportivo a uso didattico del plesso scolastico di Licinella. Dopo l'avvio dei lavori presso la scuola elementare di Gromola, anche presso il plesso scolastico di Licinella si inizia a lavorare per mettere a disposizione degli studenti spazi per le attività sportive grazie al completamento della cupola geodetica.

L'opera

L'opera prevista consiste nel rifacimento completo della copertura che avvolge la struttura geodetica con un doppio strato di telo in pvc di colore bianco a elevato risparmio energetico. All'interno della struttura sarà invece realizzato un campo sportivo polivalente, nonché di tutti gli impianti elettrici ed illuminotecnici necessari. L'importo complessivo del progetto ammonta a oltre 400mila euro.

Le dichiarazioni

«Con l'avvio dei lavori per il completamento della cupola geodetica di Licinella, dopo quello di Gromola – dichiara il sindaco Franco Alfieri – un altro plesso scolastico avrà finalmente uno spazio adeguato per praticare l'attività sportiva. In questi anni molto abbiamo investito nelle politiche sportive, con la riqualificazione o la realizzazione ex novo di strutture adeguate alle esigenze della comunità, a iniziare proprio dalle strutture annesse alle scuole. Lo sport, è bene ripeterlo, è un prezioso strumento di socializzazione e di inclusione sociale ed è, al tempo stesso, indispensabile per il benessere fisico delle persone».