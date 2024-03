Sono tante le risorse investite da Salento in questi anni per i sistemi di videosorveglianza, una strategia che sta riparando il comune cilentano in questo periodo in cui il territorio è stato colpito da una vera e propria emergenza furti.

Ci ha raccontato i tanti sforzi profusi il primo cittadino di Salento, Gabriele De Marco, che si è avvalso anche di una proficua collaborazione con il comune di Omignano.