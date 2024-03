Consiglio direttivo del Parco: ieri l’insediamento. Ecco la giunta

Carmelo Stanziola vicepresidente del direttivo del Parco. Entrano in giunta anche Francesco Bellomo ed Elena Anna Gerardo.

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio direttivo del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La riunione si è svolta a Palazzo Mainenti alla presenza del presidente dell’ente, Giuseppe Cuccurullo e del direttore Romano Gregorio.

Il consiglio direttivo del Parco

Il nuovo direttivo potrà iniziare a lavorare dopo la fase di impasse dovuta allo stallo sulle nomine. I componenti indicati dal Ministero sono l’esponente di Forza Italia Costabile Spinelli, Elena Anna Gerardo sindaco di Alfano (Lega), Luisa Maiuri (Fratelli d’Italia) e Chiara Ianni in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

Carmelo Stanziola (Pd), Rosario Carione (sindaco di Trentinara), Domenico D’Amato (sindaco di Petina) e Francesco Bellomo (coordinatore di Fratelli d’Italia Vallo di Diano) sono i consiglieri nominati dai sindaci.

“Immagino il Parco come una grande occasione di sviluppo, una Cabina di Regia che dovrà condividere e coordinare con i territori interessati, progettualità di tutela, valorizzazione e di promozione. Tutto ciò intendiamo farlo collaborando con i Sindaci, le associazioni, gli operatori turistici, gli organi di stampa/comunicazione, la Provincia, la Regione e il Governo Nazionale. Un compito non facile, ma noi ci impegneremo per questo, facendo prevalere sempre l’interesse del territorio”. Queste le parole di Stanziola all’indomani della nomina.

“Finalmente una squadra che rappresenta il territorio! Tutti i nostri obiettivi saranno tesi a riavvicinare i cittadini cilentani al Parco”, il commento di Elena Anna Gerardo.