Albanella, sversava liquami in un fondo privato di Albanella. Denunciato 66enne di Altavilla

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, gli agenti hanno notato un carrobotte alla cui guida vi era un uomo intento a sversare liquami in un terreno ricadente nel comune di Albanella.

L’attività della Polizia Municipale

Gli agenti della Polizia Municipale hanno subito fermato l’uomo, un agricoltore sessantaseienne di Altavilla Silentina, e hanno provveduto a denunciarlo.

I liquami sono stati sversati in un terreno di proprietà privata, non appartenente al sessantaseienne, sito in località Santa Tecchia.

Il sequestro

Il terreno è stato sequestrato e gli agenti hanno appurato che era già colmo di liquami che poi finivano nel Vallone dei Santi e quindi nel Vallone Malnome con seri danni per l’ambiente.

Ad intervenire sul posto il luogotenente Luigi Guarracino e gli agenti Vincenzo Puca e Andrea Bambacaro al comando di Sofia Strafella.