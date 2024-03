L’apertura dell’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, fissata per il prossimo 11 Luglio, rappresenta un’occasione importante per tutta la Provincia di Salerno ed anche per la vasta area cilentana.

Un’infrastruttura che può essere il volano per lo sviluppo ulteriore del turismo in tutta la provincia. Sentiamo le dichiarazione a tal proposito del consigliere regionale Tommaso Pellegrino.