Area Naturalistica Trentova-Tresino, sopralluogo per il ripristino dei sentieri

Ieri mattina, alla presenza del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e dell’Assessore al turismo del Comune di Agropoli, Roberto Apicella, si è tenuto un importante incontro per la riqualificazione e il ripristino della suggestiva Area Naturalistica Trentova-Tresino.

L’incontro

L’appuntamento di ieri mattina è solamente uno dei tanti messi in programma dai due Enti per lo sviluppo e la crescita della vasta area di riferimento. Presenti anche due tecnici dei rispettivi comuni per effettuare dei sopralluoghi specifici, finalizzati al rilancio dei sentieri che collegano i due territori cilentani.

Il protocollo d’intesa

Nei mesi scorsi è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Agropoli e quello di Castellabate. La collaborazione prevede, insieme alla sinergia dell’Ente Parco, l’attuazione di un progetto per il recupero e la tutela della suggestiva area naturalistica.