Pizzaioli svizzeri all’International Pizza Expo: Giovanni Viterale porta il Cilento a Las Vegas

La Svizzera si presenta all’International Pizza Expo di Las Vegas, in programma dal 19 al 21 marzo, con una squadra di pizzaioli di altissimo livello. Supportata da Galbani Professionale, la selezione elvetica vanta campioni come Claudio Vicanò, vincitore dei campionati del mondo di Napoli lo scorso luglio, e il campione svizzero in carica, pizzaiolo dell’Oste di Magadino. A completare il team Giorgio Nazir, Saverio Labate e Giovanni Viterale, originario del Cilento e da tempo affermato nel mondo del food in Svizzera.

Giovanni Viterale: un giovane talento cilentano

La storia di Giovanni Viterale, giovane pizzaiolo di Rofrano, è già ricca di successi. Un anno fa ha conquistato due podi ai Campionati svizzeri della pizza: terzo classificato nella categoria STG “Marinara” e vincitore assoluto nella categoria “Pizza classica” con la sua creazione “Cilentana 2.0”, che gli è valsa la Coppa Galbani. Il cilentano vanta già riconoscimenti anche a Sanremo e in Calabria, in competizioni riservate a pizzaioli professionisti.

L’International Pizza Expo: una sfida internazionale

L’International Pizza Expo è una delle più importanti manifestazioni mondiali del settore, giunta quest’anno alla sua 40° edizione.

La competizione rappresenta un’occasione imperdibile per i pizzaioli svizzeri di confrontarsi con i migliori colleghi del mondo e di mettere alla prova il loro talento e la loro creatività.

Un pizzico di Cilento a Las Vegas

Giovanni Viterale porterà a Las Vegas non solo la sua abilità e la sua passione per la pizza, ma anche i sapori e i profumi del Cilento. Già la sua “Cilentana 2.0”, con ingredienti tipici della sua terra d’origine, come il pomodoro San Marzano DOP, la mozzarella di bufala cilentana e il basilico fresco, ha conquistato esperti e pubblico.