8 marzo 2024, eventi anche ad Aquara e Castel San Lorenzo

Le associazioni di Aquara si sono unite per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. L’appuntamento è previsto per domani sera, alle ore 19:00, presso il Centro Sociale di Aquara “Fioravante Serraino” dove si terrà l’iniziativa denominata “8 marzo non solo mimose! Una rassegna femminista”.

L’evento

L’evento è stato realizzato in stretta collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado di Aquara, con l’Associazione Culturale “Sebben che Siamo Donne” e con l’associazione “Endometriosi FVG” .

L’iniziativa a Castel San Lorenzo

Tutto pronto anche a Castel San Lorenzo per la Giornata della Donna, nel comune guidato dal sindaco, Giuseppe Scorza, la Nova Pro Loco Castellese, presieduta da Luisa Sabetta, ha organizzato l’evento “Dedicato a te – Le Donne leggono le Donne“. L’appuntamento è previsto per le ore 17:00 presso la piazzetta di via Roma, vicino al monumento “La luce in una scarpa rossa”.

Durante l’incontro chiunque potrà contribuire a celebrare la giornata dell’8 marzo leggendo delle poesie o portando una testimonianza a tema. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’istituto Scolastico di Castel San Lorenzo. Al termine dell’incontro seguirà un momento conviviale offerto dall’associazione organizzatrice.