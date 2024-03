Frana sulla SS18: disagi sull’alternativa alla Cilentana

Disagi questa mattina lungo la SS18, tra Ceraso e Cuccaro Vetere. Dei massi sono caduti sull’arteria particolarmente trafficata in questo periodo a causa della chiusura della Cilentana.

Nessun mezzo coinvolto

Per fortuna nel momento in cui si è verificato il movimento franoso in zona non transitavano mezzi. Sono stati proprio alcuni automobilisti a far scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cuccaro Vetere per evitare pericoli alla circolazione. Del caso è stata informata anche la Provincia, pronta ad intervenire con suo personale.