Agropoli: gli studenti del “Gatto” incontrano Bogdan Bartnikowski superstite di Auschwitz

Questa mattina, martedì 5 marzo alle 10:30, gli studenti del Liceo Statale “Alfonso Gatto” di Agropoli alle presso l’Auditorium della sede centrale in Via Fiamme Gialle, incontreranno Bogdan Bartnikowski, giornalista e scrittore polacco che all’età di 12 anni patì la tragica esperienza dell’internamento presso il campo di concentramento di Auschwitz. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Italo-Polacca di Capaccio Paestum, si innesta nella programmazione annuale di Educazione civica del Liceo e, pertanto, si presenta come valido contributo per la costruzione di un solido ponte comunicativo tra conoscenza, storia e impegno, al quale ciascuno di ha il dovere di richiamarsi.

Sopravvissuto di Auschwitz

La testimonianza di Bogdan Bartnikowski, uno dei pochi sopravvissuti in grado di raccontare quanto di disumano è accaduto nei campi di concentramento e di sterminio, è sicuramente un importante tassello per ricucire il rapporto tra storia e memoria e fare in modo che la conoscenza del passato diventi un ulteriore stimolo di crescita e di rafforzamento per una cittadinanza attiva e consapevole.

Gli interventi

All’incontro, dopo l’intervento introduttivo del Dirigente Scolastico del Liceo “Gatto”, Dott.ssa Anna Vassallo, porteranno il proprio saluto il Sindaco della città di Agropoli, Dott. Roberto Mutalipassi, il Console della Repubblica di Polonia a Roma, Dott. Bartosz Skwarczyński, e il Presidente dell’Associazione Italo-Polacca di Capaccio Paestum, Signora Anna Elzbieta Kotecka.