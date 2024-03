Ad Agropoli lo sport è integrazione: basket per bambini e ragazzi in condizioni di fragilità

Prosegue il progetto “Lo sport come strumento per l’integrazione”, promosso dalla New Basket Agropoli Paestum con il patrocinio del Comune di Agropoli. L’obiettivo è promuovere lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale, psicofisico, nonché quale strumento di inclusione e integrazione di gruppi a rischio emarginazione.

L’iniziativa prevede la pratica gratuita di attività di basket rivolta a bambini, preadolescenti e adolescenti di età compresa tra gli 8 e i 17 anni della città di Agropoli appartenenti a nuclei familiari che presentano fragilità socio-economiche e/o anche condizioni di disabilità.

A spiegare il progetto l’assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo.