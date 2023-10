Agropoli: in arrivo fondi per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Il Comune di Agropoli intende destinare le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno e dal Ministro per le disabilità, per attuare l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali affidando il servizio ad un Ente del Terzo settore, di documentata esperienza, che possa garantire una prestazione efficiente e rispondente ai bisogni di questo territorio.

I fondi

Il contributo assegnato al Comune di Agropoli ammonta a complessivi € 28.718,10. Il Decreto del 24 Agosto 2023 del Ministro dell’Interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2023, disciplina i criteri di riparto e le modalità di monitoraggio della quota di 100 milioni, assegnata ai Comuni per l’anno 2023, del Fondo per l’assistenza all’autonomia e della comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2023.

Gli obiettivi

L’amministrazione comunale, da sempre sensibile ai temi delle disabilità e dell’inclusione sociale e scolastica in generale, sostiene già da tempo l’assistenza specialistica e materiale agli studenti al fine di garantire a tutti il diritto allo studio.

L’Ente intende cosi garantire attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.