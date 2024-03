La Polisportiva Basket Agropoli continua a vincere

La Polisportiva Basket Agropoli supera Torregreco per 42-66 e mette a segno la quarta vittoria consecutiva, vendicando la sconfitta dell’andata.

La partita

Inizia subito forte la Polisportiva Basket Agropoli che impone gioco e ritmo fin dalle prime battute iniziali, grazie ai tiri di Borrelli e Sosa, il primo quarto termina 13-19.

Nel secondo quarto, i ragazzi di coach Barbuto allungano il distacco con i tiri di Palma e le penetrazioni di Marino fino al 22-34.

La ripresa

Nella ripresa la partita non cambia, con i delfini che continuano a difendere bene ed attaccare altrettanto bene, sale in cattedra anche Di Mauro e il terzo quarto termina sul 33-49.

Nell’ultimo quarto è solo ordinaria amministrazione per gli uomini di coach Barbuto che possono anche rifiatare e ruotare per dare spazio ai più giovani continuando a premere per aumentare il parziale, termina così con il risultato di 42-66 l’incontro con i delfini che continuano il proprio inseguimento alle zone alte della classifica.