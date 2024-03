Falsi Green Pass a Salerno: 108 indagati, tra cui un medico e un impiegato

La Procura di Salerno ha chiuso un’inchiesta su 108 persone accusate di aver ottenuto falsi Green Pass durante la pandemia. Tra gli indagati figurano un dipendente volontario del centro vaccinale di Fisciano, un impiegato amministrativo dell’ospedale di Sarno e 106 persone che avrebbero ottenuto la certificazione senza aver effettuato la vaccinazione.

Il raggiro

Secondo gli inquirenti, il volontario di Fisciano sarebbe entrato nella piattaforma Sinfonia usando il codice ID di un medico, certificando l’avvenuta vaccinazione di persone che in realtà non l’avevano mai ricevuta. In questo modo, gli indagati potevano circolare liberamente, violando le restrizioni in vigore e mettendo a rischio la salute pubblica.

Le accuse

Le accuse contestate a vario titolo sono: falso materiale commesso da pubblico ufficiale, falso commesso da privato e accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

L’inchiesta

L’inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dei centri vaccinali e i dati della piattaforma Sinfonia. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi del presunto raggiro e di identificare tutti i possibili responsabili.