E’ arrivato marzo: il mese della rinascita e delle nuove sfide

Marzo, terzo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, porta con sé i primi tepori della primavera nell’emisfero boreale, mentre nell’australe si avverte l’avvicinarsi dell’autunno. Il suo nome deriva dal dio romano Marte, divinità della guerra, a simboleggiare l’inizio delle campagne militari che anticamente avvenivano proprio in questo periodo.

Un mese di risveglio e attività

Questo mese rappresenta un momento di rinascita per la natura e per l’uomo. Dopo il letargo invernale, la vita riprende vigore: le giornate si allungano, i fiori sbocciano e le api iniziano il loro lavoro di impollinazione. Il calendario astronomico, infatti, ha inizio con l’equinozio di primavera, che cade generalmente tra il 20 e il 21 marzo. In questo giorno, il sole si allinea perpendicolarmente all’equatore, regalandoci la perfetta uguaglianza tra ore di luce e di buio.

Un mese di cambiamenti

Marzo è anche un mese di cambiamenti: il cambio dell’ora, che avviene nell’ultima domenica del mese, sposta le lancette avanti di un’ora, aumentando la luminosità naturale e favorendo il risparmio energetico. Il tempo atmosferico, però, si rivela spesso instabile e ventoso, come ben sottolineano i proverbi popolari: “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello” e “Marzo ventoso, frutteto maestoso”.

Celebrazioni e ricorrenze

Marzo è ricco di eventi e ricorrenze a livello internazionale. L’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, dedicata all’emancipazione femminile e alla parità di genere. Il 15 marzo, invece, è la Giornata internazionale contro la brutalità poliziesca, un momento per riflettere sui soprusi e le violazioni dei diritti umani perpetrati dalle forze dell’ordine. Tra le celebrazioni locali, ricordiamo il Canberra Day, che si festeggia il secondo lunedì di marzo, e la Festa del papà, il 19 marzo.

Un’importante data per l’Italia

Il 17 marzo 1861 rappresenta una data fondamentale per la storia del nostro paese: con la proclamazione del Regno d’Italia, si avvia il processo di unificazione nazionale, seppur contrastato da divisioni interne e lotte intestine.

Proverbi e modi di dire

Marzo è un mese ricco di proverbi e modi di dire che ne descrivono la natura variabile e il suo ruolo nella stagione primaverile. Tra i più noti ricordiamo: “Marzo asciutto ed aprile bagnato, beato il villano che ha seminato”, “La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino”.