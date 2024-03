Battipaglia piange Dylan Maratea, vittima di incidente stradale: aveva 24 anni

È un giorno molto triste questo per la comunità battipagliese che piange un suo giovane figlio Dylan Maratea, di appena 24 anni, deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito ad un tragico sinistro stradale, avvenuto lungo via delle Industrie, mentre insieme ad un coetaneo era in sella ad uno scooter.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

Il mezzo che improvvisamente impatta col cordolo del marciapiede, il giovane che perde il controllo dello scooter e la caduta rovinosa sull’asfalto.

Le condizioni del 24enne sono apparse subito drammatiche e nemmeno l’intervento tempestivo di alcuni automobilisti e dei soccorritori ha evitato il peggio.

Constatato il decesso le forze dell’ordine hanno dovuto ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

In sella allo scooter con Dylan c’era anche un coetaneo che nell’impatto è rimasto ferito ma non è in pericolo. Di lui si sono presi cura i sanitari dell’ospedale Santa Maria della Speranza.

Lutto a Battipaglia

La notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Dylan Maratea si è diffusa in poco tempo in tutta la Piana del Sele dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto. Parole d’affetto e preghiere per questo giovane sono giunte numerose.