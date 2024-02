Incidente nella zona industriale di Battipaglia: morto 24enne

Tragedia a Battipaglia. È accaduto poco fa nei pressi dell’area industriale. Un giovane, per cause al vaglio degli inquirenti, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. L’impatto fatale non gli ha lasciato scampo.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni erano due le persone a bordo di un motociclo quando il conducente, 24 anni, avrebbe perso il contro dello scooter. Violento l’impatto con l’asfalto. Le due persone a bordo sono state sbalzate a terra; una ha purtroppo perso la vita.

I soccorsi

Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Il personale del 118 non ha potuto far nulla per salvare la vita al giovane.

A seguite dell’incidente disagi si segnalano anche al traffico.

È ancora presto per stabilire l’esatta dinamica dei fatti che è vaglio degli inquirenti. Sembra tuttavia che il motorino abbia urtato uno spartitraffico. Al momento sarebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi.