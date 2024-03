Agropoli, ladri in azione: colpi in località Moio e Difesa

Nonostante i carabinieri abbiano intensificato i controlli proseguono i furti sul territorio di Agropoli. Due colpi sono stati messi a segno nelle scorse ore, entrambi in zone periferiche e isolate.

Furti ad Agropoli: gli ultimi episodi

Il primo colpo è stato messo a segno in località Difesa. I malviventi, stando alle prime ricostruzioni, avrebbero agito intorno alle ore 23 di ieri. Approfittando dell’assenza dei proprietari sarebbero riusciti a portare via non solo oro, ma anche altri oggetti di valore e alcuni capi di abbigliamento.

I proprietari, una volta tornati a casa, hanno fatto l’amara scoperta.

Colpo a Trentova

Un altro furto è stato messo a segno in località Moio, a pochi passi dalla baia di Trentova, in una casa utilizzata nei weekend e nel periodo estivo.

Anche qui quando i proprietari vi hanno fatto rientro si sono accorti di quanto accaduto con i malviventi che hanno avuto il tempo di rovistare tutto e banchettare all’interno prima di darsi alla fuga.

L’abitazione era dotata di antifurto, forse messo fuori uso prima dell’irruzione.