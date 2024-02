Eboli, prevenzione dei rischi stradali: la Protezione civile incontra i ragazzi del SAI di Santa Cecilia

Un incontro per avviare pratiche di collaborazione e di integrazione, un appuntamento che nella semplicità dell’offerta formativa è servito ai volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Eboli per approfondire con gli ospiti del SAI (sistema di accoglienza e integrazione) di Santa Cecilia le buone pratiche comportamentali e prevenzione dei rischi stradali.

L’iniziativa

Una lezione, quella che si è svolta nel pomeriggio di martedì a cura dei volontari di PC coordinati dal caponucleo Saverio De Caro, che è servita per spiegare come la prevenzione, l’attenzione e l’attuazione delle buone norme di sicurezza stradale anche quando si transita in bicicletta servono a salvare vite umane.

A seguire la consegna delle pettorine rifrangenti che gli ospiti della struttura sono invitati ad indossare durante gli spostamenti sulle reti stradali.

Gli incontri proseguiranno verso altre strutture presenti sul territorio al fine di ridurre rischi stradali e diffondere buone pratiche di senso civico.