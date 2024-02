Battipaglia: Istituto Gatto-Scuola dell’Infanzia IPI Stella: iniziata la demolizione dell’edificio

Sono iniziati i lavori di demolizione selettiva della Scuola dell’Infanzia IPI Stella, facente parte dell’Istituto Comprensivo Gatto. Al suo posto sorgerà nei prossimi mesi una nuova scuola sempre destinata alla fascia 3-6 anni interamente finanziata dal PNRR per un investimento di 2,4 milioni di euro.

Le parole dell’Ente

«Dal 2018 l’Amministrazione comunale ha avviato un vasto programma di sostituzione ed integrazione del patrimonio di edilizia scolastica che vede ad oggi la Città di Battipaglia in procinto di dotarsi di ben cinque nuovi edifici scolastici, tutti interamente finanziati in modo da non incidere sul bilancio comunale».

Anche in altri quartieri della Città si procederà con la riqualificazione degli edifici scolastici già esistenti.

«L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di lasciare alle future generazioni luoghi deputati alla formazione dei nostri giovani più sicuri sotto tutti i punti di vista, ma anche aperti ad esperienze didattiche più avanzate e soprattutto sostenibili dal punto di vista energetico».