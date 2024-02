Paura a Mezzatorre: a fuoco casette in legno di una struttura ricettiva

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in località Mezzatorre di San Mauro Cilento. Un incendio ha interessato delle strutture in legno di un villaggio turistico. Le fiamme si sono diffuse velocemente.

I soccorsi

Immediato l’allarme ai vigili del fuoco di Agropoli prontamente intervenuti sul posto. Presenti anche i carabinieri della stazione di Pollica.

Ai caschi rossi il compito di domare, non senza difficoltà, le fiamme. Notevoli i danni ma per fortuna non erano presenti persona all’interno.

Le cause

Una volta concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si provvederà ad avviare gli accertamenti per individuare le cause che hanno innescato l’incendio.