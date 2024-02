Roccadaspide, carenza di personale al distretto sanitario: disagi per l’utenza

La carenza di personale amministrativo sta mettendo a dura prova i pazienti che si rivolgono al Distretto Sanitario 69 di Roccadaspide per il pagamento dei ticket per le visite mediche o anche per la scelta o la revoca del medico di base.

I disagi

I pazienti, che arrivano a Roccadaspide anche dai comuni delle aree degli Alburni, del Calore e dell’Alento, sono già penalizzati dalla scarsità del servizio di trasporto pubblico e, nonostante le diverse ore di viaggio affrontate, troppo spesso, sono costretti ad andare via per rientrare a casa talvolta senza aver ricevuto i servizi di cui avevano bisogno.

Un disagio enorme, dunque, dovuto alla mancanza di dipendenti presso lo sportello ticket. Un disagio che stanno riscontrando, in particolar modo, le persone anziane che sono quelle più bisognose dei servizi sanitari erogati dal Distretto di via Marconi.

La rabbia dei pazienti

“Ci sono pazienti, anche ultra ottantenni, che sono giunti a Roccadaspide dopo un’ora o due di autobus e che rientrano nel loro comune dopo aver atteso, per altre ore, l’autobus del ritorno, ma che rientrano senza aver avuto la possibilità di pagare il ticket o di scegliere il medico, insomma senza aver ricevuto i servizi per i quali si erano recati al Distretto di Roccadaspide” hanno lamentato alcuni cittadini che hanno assistito, impotenti, ai disagi causati dalla mancanza di personale amministrativo.

“Nel migliore dei casi il personale sanitario eroga la visita ai pazienti, comprendendo i disagi logistici che affrontano, ma poi, questi pazienti, per pagare il ticket sono comunque costretti a ritornare a Roccadaspide quando c’è il personale di sportello” ha affermato un altro abitante del luogo consapevole della grave situazione a cui, si spera, si possa trovare presto una soluzione.