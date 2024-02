Pediatria e punti nascita dell’ospedale di Polla ancora a rischio chiusura. La nota della Uil FP

“Purtroppo, a diverse settimane di distanza dalla precedente nota, il Coordinatore Provinciale della Uil Fp, Vito Sparano, e il Segretario Generale della Uil Fp, Gennaro Falabella, evidenziano che non sono state apportate modifiche nonostante il documento inviato ai Sindaci del Vallo di Diano e ai rappresentanti politici in Regione Campania in cui si denunciavano le criticità del presidio ospedaliero di Polla”. I sindacalisti sottolineano che “la sanità della zona sembra essere poco considerata dagli attori politici e dalla Direzione Strategica dell’Asl Salerno, e che persistono le difficoltà nel bacino di utenza che coinvolge il Presidio Ospedaliero e le aree circostanti. Inoltre, viene sottolineato che il Reparto di Pediatra insieme al punto nascita rischiano ancora una volta la chiusura”.

La nota stampa

Secondo quanto riportato nella nota stampa dai rappresentanti della Uil FP, il Direttore dell’Unità Operativa ha segnalato l’impossibilità di formulare i turni infermieristici per il mese di marzo, il che potrebbe portare al blocco dei ricoveri a partire dal 1 marzo 2024 nonostante l’impegno del personale Medico e di Comparto.

In aggiunta al pericolo di chiusura della pediatria e del punto nascite, si evidenzia una grave carenza di personale in altre unità operative dell’ospedale di Polla.

Provvedimenti per affrontare le problematiche

Sparano e Falabella esortano i vertici dell’Asl Salerno a prendere provvedimenti concreti per affrontare le problematiche, soprattutto nell’interesse dei pazienti che necessitano di cure.