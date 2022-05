Punto nascite Sapri a rischio chiusura? “Ennesimo fallimento dell’amministrazione uscente”

SAPRI. La paventata chiusura dei centri nascita degli ospedali di Polla e Sapri sta destando preoccupazione e polemiche. Il caso è divenuto anche oggetto di dibattito politico, in particolare nei comuni al voto.

A Sapri il gruppo SiAmo Sapri parla di «pessime notizie; parrebbe in essere un provvedimento di chiusura del punto nascite, come più volte temuto in questi anni».

«Ci auguriamo che la “velina” non corrisponda a dati reali, ma se solo fosse fondata rappresenterebbe un ulteriore perla che andrebbe ad aggiungersi alla mole di successi inanellati dall’amministrazione uscente!», conclude la nota.