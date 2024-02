Protocollo d’intesa per l’obbligo di istruzione a Salerno: un’alleanza educativa contro la dispersione scolastica

Un patto per l’omogenea applicazione della normativa sull’obbligo di istruzione e per contrastare la dispersione scolastica è stato sottoscritto questa mattina presso il Palazzo del Governo di Salerno.

Il protocollo d’intesa

Il protocollo d’intesa – firmato dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Piero Avallone, dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni, Patrizia Imperato, dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, Mimì Minella e dal Presidente dell’ANCI Campania – Coordinamento di Salerno, Gianfranco Valiante – è il frutto di un percorso avviato lo scorso novembre con l’obiettivo di uniformare le procedure di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo scolastico.

Il documento

Un gruppo di lavoro ristretto – composto da rappresentanti delle istituzioni firmatarie – ha elaborato un documento che fornisce indirizzi operativi condivisi per prevenire l’abbandono scolastico e favorire il sostegno al minore e alle famiglie.

La procedura, che si compie nell’arco di un mese, prevede diverse fasi:

Intercettazione dei bisogni e dei problemi degli alunni inadempienti

Attivazione di interventi di supporto e assistenza

Dialogo con le famiglie

Ripristino della regolare frequenza scolastica

In caso di esito negativo, si procederà con la denuncia e la sanzione nei confronti dei responsabili del minore.

Le ulteriori novità

Oltre a occuparsi dei singoli casi, il gruppo di lavoro ha istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Salerno un osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica. L’osservatorio raccoglierà, analizzerà ed elaborerà i dati sul fenomeno, in forma anonima, per promuovere iniziative di contrasto e prevenzione.

Il Prefetto Esposito ha sottolineato l’importanza del protocollo d’intesa, definendolo un’“alleanza educativa” e un “progetto pilota” che nasce dalla provincia di Salerno.

A breve, saranno organizzati tavoli di lavoro – coinvolgendo tutte le Istituzioni interessate – per affrontare i gravi fenomeni di disagio e le dipendenze nelle loro molteplici forme.