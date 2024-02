Disagi questa mattina sulla SS18, tra Cuccaro Vetere e Ceraso. Mentre percorreva la variante alla Cilentana, nel tratto chiuso per i lavori sul viadotto Acquarulo, un Tir è rimasto bloccato in una curva.

I disagi

Notevoli i disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania. Alcune auto hanno dovuto far dietrofront, per transitare su percorsi alternativi, più lunghi e tortuosi.