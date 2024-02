A Roscigno arriva “Spiderman” Francesco Pio, il supereroe contro l’abbandono e l’isolamento

Uno spiderman davvero speciale, che non si arrampica sui grattacieli e sui palazzi ma viene a regalare alcune ore di felicità a grandi e piccini. Si chiama Francesco Pio Tarantino ed è un ventenne volontario di Carapelle, in provincia di Foggia.

Chi è Francesco Pio Tarantino

Devotissimo a San Pio da Pietrelcina, il particolare Uomo Ragno, che nei mesi scorsi ha visitato i reparti di pediatria di diversi ospedali di tutta Italia e soffre dalla nascita di una rara malattia, ha deciso di donare spensieratezza ed immaginazione anche ai bimbi ed agli anziani di Roscigno.

«Abbiamo voluto fortemente la sua presenza in queste giornate di festa per regale un sorriso ai nostri bambini, ma soprattutto ai nostri anziani. Abbiamo visitato con lui la struttura “Monte Pruno con Te” che si occupa di assistenza agli anziani e conclusa la giornata nella nostra scuola media con i nostri bambini. Per uscire dell’abbandono e dall’isolamento abbiamo pensato bene di rivolgerci a qualche supereroe», ha dichiarato il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.