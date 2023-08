Segreti D’Autore, a Valle Cilento tutto pronto per la XIII edizione

Dal 1° al 10 settembre andrà in scena, nello storico Palazzo Coppola di Valle Cilento a Sessa Cilento, la tredicesima edizione di Segreti D’Autore, il festival dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Il programma della kermesse

1 SETTEMBRE

ore 21,30 Proiezione del film LA FUGA regia Renato Salvetti

2 SETTEMBRE

ore 21,00 L’Arte di dimenticare LINO GUANCIALE dialoga con NADIA BALDI

Premio Segreti d’Autore

3 SETTEMBRE

ore 20,30 TANGO A PALAZZO a cura di Stefan Pan e Marcello Riunno ore 21,30 Spettacolo O.M.A. di e con Enzo Mirone e Karla Kracht

4 SETTEMBRE

ore 21,00 Spettacolo FAMILY AFFAIRS di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo

5 SETTEMBRE

ore 21,00 Concerto LISBONA-PALERMO A/R – Roberta Rossi Voce – Sebastian Marino Pianoforte

6 SETTEMBRE

ore 21,00 NANDO PAONE SI RACCONTA con Nando Paone conduce l’incontro la giornalista Gabriella Diliberto

7 SETTEMBRE

ore 20,00 Presentazione del libro IL CORPO, IL SUONO E LA SCENA Per una drammaturgia sui corpi e sui suoni. Analisi della lingua di scena dei testi teatrali di Annibale Ruccello di Carmen Lucia introduce Enrico Bernard

con Carmen Lucia ospite Nadia Baldi

ore 21,30 Spettacolo TERESA ZUM ZUM di Cesare Belsito con Franca Abategiovanni

8 SETTEMBRE

ore18,00 Stand up Cilento sul tema :RESTANZA. Introducono e moderano: Domenico Nicoletti e Antonio Santoro

ore21,00 Spettacolo CRISTODI PERIFERIA con Francesco Montanari uno spettacolo di Davide Sacco

9 SETTEMBRE

ore 20,30 La prospettiva della memoria MARCO BELLOCCHIO dialoga con RUGGERO CAPPUCCIO – Premio Segreti d’Autore

10 SETTEMBRE

ore 20,00 presentazione del libro CESARE BATACCHI UN INNOCENTE CONDANNATO ALL’ERGASTOLO di Eugenio Ciacchi e Giuseppe Galzerano – a cura di Giuseppe Galzerano

ore 21,00 Spettacolo esito del Laboratorio IL SUONO DEI SENSI – IL SENSO DEI SUONI di Nadia Baldi.

Laboratori

dall’1 al 10 settembre

IL SUONO DEI SENSI–IL SENSO DEI SUONI a cura di Nadia Baldi

dal 1 al 3 settembre

BORGHI DI TANGO residenza artistica a cura di Stefan Pan e Marcello Riunno

dal 2 al 6 settembre YOGACANTO a cura di Roberta Rossi

Residenze

dal 25 agosto al 3 settembre

“O.M.A: Oneiric Multiple Artifex” un progetto a cura di Enzo Mirone e Karla Kracht

dal 25 agosto al 4 settembre

La ricerca della normalità rende speciali un progetto a cura di Rossella Pugliese

Passeggiate

Nei giorni 02 -05- 07 settembre

Con Antonio Malatesta, (guida ufficiale del Parco Nazionale del Cilento VDA) VALLE RACCONTA…Alla scoperta delle piccole e grandi storie nascoste nelle campagne di Valle Cilento. Itinerario circolare lungo circa un chilometro con un dislivello di circa 40 mt da percorrere prima in discesa e poi in salita, senza particolari difficoltà.

Programma: ore 17,30 – ritrovo presso la chiesa di Santa Maria delle Valletelle (parte bassa di Valle Cilento) e visita alla chiesa; ore 18,00 – inizio passeggiata su strada asfaltata fino all’edicola di Sant’Antonio; ore 18,30 – deviazione su strada sterrata e poi sul sentiero “la Valle dei Mulini”; ore 19,00 – ritorno al punto di partenza. Organizzazione Pro Valle Cilento. Prenotazione obbligatoria tel. 339.3131275.

Nei giorni 3- 8- 10 settembre

Con Dionisia De Santis LA FLORA DEL CILENTO percorsi botanici

Le Passeggiate saranno guidate da Dionisia De Santis, esperta in botanica in erboristeria e fitoterapia e si svolgeranno dalle ore 10:00 alle 12:30. L’appuntamento è in Piazza Croci, a Sessa Cilento alle ore 10:00 per poi raggiungere i sentieri naturalistici. Sentieri facili da percorrere che si trovano nell’ambito del territorio di Sessa Cilento. Prenotazione obbligatoria e info 333.9193693 oppure zefiro.associazione@gmail.com

Mostre

Dal 1 al 10 settembre dalle 18,00 alle 20,00:

LIA PASQUALINO Il tempo dell’attesa

VINCENZO FIORILLO e PAOLO IAMMARRONE Sinaesthet X SIMONA FREDELLA Malura

MARINATURCO Le Forme dell’anima.

Come partecipare

Per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione, inviando una email con la richiesta di prenotazione (titolo evento, numero posti e nome) a: comunicazione@festivalsegretidautore.it.

Si accetteranno le prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Le prenotazioni sono valide fino a 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Si prega portare la ricevuta di conferma cartacea o su dispositivi. Per info: comunicazione@festivalsegretidautore.it – Cell: 348.4102880 dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00.