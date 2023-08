Roccadaspide: Tre persone smarrite. Ritrovate a Laurino

Tre persone residenti all’estero si sono smarrite nel territorio di Roccadaspide. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto nel pomeriggio a Roccadaspide sarebbe stato questo l’allarme arrivato alle Forze dell’Ordine che si sono messe alla ricerca delle tre persone con l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche

Tutte le zone del territorio della Valle del Calore sono state messe al setaccio, ma, stando al racconto dei residenti che hanno visto arrivare i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco nel proprio comune, nei primi minuti delle ricerche, che hanno hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, delle tre persone non vi era nessuna traccia.

Solo successivamente sono state ritrovate nel territorio di Laurino, per fortuna in buone condizioni di salute.

A quanto pare l’allarme è stato lanciato dalle stesse tre persone e, dalle prime notizie trapelate, si tratterebbe di tre ragazze che non riuscivano più ad orientarsi per rientrare.

Controlli serratissimi per rintracciarle in quanto la preoccupazione che, smarritesi in zone montane impervie avrebbero potuto andare incontro a diversi problemi, è stata notevole.