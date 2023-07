Arrestato latitante in vacanza ad Agropoli

È stato catturato mentre era in villeggiatura ad Agropoli un 30enne originario di Sant’Antimo sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 7 luglio scorso dal Tribunale del Riesame di Napoli. La misura cautelare è stata emessa a seguito delle accuse di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La fuga

Il 7 luglio il 30enne si era reso irreperibile, mettendo in atto una fuga che ha impedito il suo arresto immediato. Tuttavia, grazie all’operato dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, è stato possibile individuare il suo nascondiglio.

L’attività delle forze dell’ordine

Nell’ambito di un’operazione ben coordinata, questa mattina alle 6 i militari hanno fatto irruzione presso la sua residenza estiva in via Gramsci, dove si trovava in villeggiatura con la propria famiglia.

Lì è stato bloccato e, successivamente, è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.