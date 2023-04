Furto in chiesa ad Atena Lucana: ladri portano via offerte

Un furto è stato commesso nella chiesa di San Michele ad Atena Lucana nella frazione Scalo, nella mattinata di oggi. I ladri hanno preso di mira la cassetta delle offerte e, dopo aver rotto il vetro, sono riusciti a portare via la somma che vi era contenuta. Il bottino ammonta a circa 50 euro.

La ricostruzione del furto

È probabile che i ladri si siano feriti durante il furto, poiché sono state rinvenute delle tracce di sangue sul vetro rotto della cassetta. Attualmente, le indagini sono in corso per identificare gli autori del furto.

La chiesa di San Michele è un luogo di culto molto importante per la comunità della frazione di Atena Lucana. Il furto all’interno della chiesa ha quindi causato grande preoccupazione e indignazione tra i fedeli e la popolazione locale.

La reazione della Comunità

Si spera che gli autori del furto vengano presto individuati e puniti per il loro gesto criminoso, e che misure di sicurezza adeguate siano adottate per prevenire futuri atti del genere all’interno della chiesa e in altre aree della città.

La comunità locale si unisce nel condannare fermamente questo atto vandalico e spera che l’autore o gli autori del furto vengano portati alla giustizia al più presto.