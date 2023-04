Nomine alla Polizia Municipale di Teggiano. Le precisazioni del legale dell’agente che ha presentato il ricorso

“Il ricorso, precisa l’avvocato dell’agente di Polizia Municipale che ha citato i due colleghi, effettivamente, è stato rigettato ma solo ed esclusivamente per mancanza, dal punto di vista del Giudice, del pericolo grave ed irreparabile per il ricorrente.

Ecco le parole dell’avvocato Riggio

In pratica, aggiunge l’avvocato Corrado Riggio, il Giudice non ha esaminato la questione giuridica nel merito e, del resto, non avrebbe potuto nemmeno farlo trovandoci nell’ambito della fase cautelare.

I possibili scenari

In ogni caso, si sta già valutando l’ipotesi di poter reclamare l’ordinanza di rigetto dinanzi al Collegio nonché una volta conclusa la fase cautelare, anche in caso di rigetto del reclamo, di azionare l’azione ordinaria, sempre dinanzi al Giudice del lavoro, per entrare nel merito della vicenda giuridica al fine di dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati.

Ci troviamo, ancora, in una fase preliminare e nulla di definitivo è stato deciso, aggiunge l’avvocato, soprattutto nel merito, non ancora esaminato da parte dell’Autorità Giudiziaria”.