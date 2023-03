Tir si ribalta in autostrada, vigili del fuoco in azione

È di poco fa la notizia di un incidente stradale verificatosi nei pressi dello svincolo autostradale di Eboli, direzione Nord. Un autoarticolato, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è uscito fuori strada e dopo aver sfondato il guardrail ha finito la sua corsa sul ciglio della strada, nel terreno agricolo laterale.

I disagi

Traffico in tilt e tanta paura. Sul posto, lanciato l’allarme sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi di Eboli e i sanitari del 118.

I soccorsi

I caschi rossi hanno proceduto a liberare l’arteria stradale e con il supporto di una gru hanno proceduto a spostare il bisonte della strada dalla carreggiata.

Per fortuna, da quanto si apprende, non ci sarebbero altre persone coinvolte nel sinistro.

Tanta paura e qualche ferita lieve per il conducente del mezzo che è stato soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.