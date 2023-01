Autotreno si ribalta: chiuso al traffico un tratto di autostrada. Proseguono i disagi anche sulla SS166 degli Alburni

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” è provvisoriamente interdetto al transito il tratto tra il km 23,000 (svincolo di Serino) ed il km 30,400 (svincolo di Atripalda), esclusivamente in direzione di Avellino.

Ecco cosa è accaduto nel dettaglio

Nel dettaglio, la chiusura al transito è necessaria per permettere le operazioni del caso, compreso l’intervento della gru per la rimozione di un mezzo pesante.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, sul tratto autostradale Avellino-Salerno al km 26,300 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno che è sbandato ed è finito nella scarpata sottostante ribaltandosi.

Il pesante automezzo aveva effettuato un carico di carne a Serino, il veicolo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nelle operazioni di gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la circolazione (con istituzione del restringimento della carreggiata) non appena l’intervento di recupero sarà ultimato, presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Proseguono i disagi anche sulla SS166 degli Alburni

Chiuso al traffico anche un tratto lungo la strada statale 166 “degli Alburni” che è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra il km 22,100 ed il km 24,200, tra Roccadaspide ed Aquara.

La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa di un movimento franoso che ha coinvolto il piano viabile. La circolazione – ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso – è deviata in loco lungo la strada provinciale 488. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità.