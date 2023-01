Maltempo: registrati disagi alla circolazione sulla statale 166 degli Alburni: rabbia e proteste da parte dei cittadini

Paura per gli automobilisti che, nella tarda serata di ieri, si sono ritrovati a percorrere il tratto della strada statale 166 degli Alburni tra il comune di Roccadaspide a quello di Castel San Lorenzo, in agro di Roccadaspide.

Ecco la mappa dei disagi

Le incessanti piogge hanno causato nono pochi danni in tutto l’entroterra cilentano, dando origine a frane e smottamenti. In particolare, al chilometro 22.900 della SS166, nella notte si è verificato un vero e proprio cedimento dell’asfalto dovuto proprio al maltempo e sull’arteria si è aperta una voragine.

Preoccupazione e proteste da parte dei cittadini

Preoccupazione e paura per alcuni cittadini che, proprio in quelle ore, stavano attraversando il tratto stradale, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Castel San Lorenzo, guidata dal maresciallo Rosario Cavallo che, questa mattinata, hanno verificato la situazione.

L’arteria è di competenza dell’Anas che è stata prontamente allertata. Una parte della carreggiata è stata delimitata e interdetta al traffico. Non appena il meteo lo consentirà si dovrà procedere con gli interventi di messa in sicurezza, tuttavia nella zona, anche in queste ore, i temporali non sembrano cessare.