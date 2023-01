Maltempo: incidenti, disagi e allagamenti

Maltempo e disagi in tutta la Campania. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per rimuovere situazioni di pericolo che si stanno segnalando sul territorio. A Napoli (dove anche domani le scuole saranno chiuse) il vento ha fatto crollare un’impalcatura sfiorando la tragedia; ad Avellino un albero è caduto su alcune auto in sosta.

Uomo bloccato nel sottopasso

A Petina un anziano alla guida della sua Fiat Croma è rimasto bloccato nel sottopassaggio nei pressi dello svincolo dell’A2 a causa dell’acqua accumulatasi per le piogge abbondanti. La zona è stata chiusa e a salvare il malcapitato ci hanno pensato i carabinieri della locale stazione. Un carroattrezzi ha poi portato via la vettura. Presenti anche i Vigili del Fuoco

Incidente a Velina

Causato dal maltempo, con molta probabilità, anche l’incidente stradale a Velina, nel Comune di Castelnuovo Cilento. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. Stando alle prime ricostruzioni, in via Coppola, una vettura è uscita di strada e finita nella vegetazione si è ribaltata.

L’uomo alla guida è uscito illeso dall’abitacolo ma è stato comunque soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti di rito. Sul posto gli uomini della polizia municipale.

Altri disagi si segnalano nel comprensorio del Cilento interno.