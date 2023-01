Maltempo ad Aquara: problemi a viabilità e scuola

Non solo l’esondazione del Calore, ma nuovi disagi dovuti al maltempo si sono registrati ad Aquara tanto che l’ente ha segnalato alle autorità competenti le criticità riscontrate dagli automobilisti sulla strada provinciale che da Ponte Calore conduce a località San Vito sollecitando anche la Comunità Montana Alburni affinché potesse attivare uomini e mezzi in modo da mettere a punto tutti gli interventi atti a prevenire i dissesti sulle arterie del territorio di competenza.

Disagi a scuola

Nella scuola provvisoria allestita in attesa della consegna della nuova, si sono registrate lievi infiltrazioni

d’acqua dagli infissi dovute proprio alla pioggia e al vento.

Durante il prossimo fine settimana si provvederà ad effettuare gli ultimi sopralluoghi presso la scuola di nuova ristrutturazione affinché possa essere aperta quanto prima così che tali disagi possano finalmente essere superati.

La situazione sul territorio

Intanto si continua a monitorare la situazione in tutto il comprensorio cilentano e alburnino. L’allerta meteo diffuso ieri dalla protezione civile è valido per l’intera giornata. La situazione maltempo, però, non è destinata a migliorare. Sarà una settimana caratterizzata in gran parte dalla pioggia con conseguenti disagi in un territorio già fragile in cui si segnalano non poche criticità.