Consumo di droga: studenti salernitani a confronto con Polizia e medici

Studenti salernitani a confronto con la Polizia di Salerno. Una serie di appuntamenti, l’ultimo dei quali si è tenuto lo scorso 19 gennaio presso la sede della Provincia. Tema: “effetti e danni dell’uso degli stupefacenti”.

Consumo di droga: il confronto in Provincia

Ad introdurre il confronto il consigliere provinciale Martino D’Onofrio; a moderarlo la dirigente scolastica dell’“IPSEOA” R. Virtuoso prof.ssa Ornella Pellegrino, con la partecipazione attiva alla discussione delle docenti organizzatrici, prof.ssa Maria Grazia Pandolfo, referente educazione civica e prof.ssa Nunzia Salvati, referente educazione alla Salute.

I relatori

Tra i relatori, due dirigenti della Polizia di Stato, in rappresentanza del Questore della Provincia di Salerno. A loro il compito di affrontare l’oggetto dell’incontro con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per gli studenti, in un’ottica di formazione e prevenzione educativa a favore dei giovani. L’esposizione è stata curata dal vice questore aggiunto Vincenzo Alagia e dal Medico Principale Nunzio Buonomo.

Presenti altresì la dott.ssa Grandinetti, Dirigente del SERD 2 Salerno, che ha affrontato il tema delle “dipendenze patologiche” e la dott.ssa Zampetti dirigente dell’“UOSD, promozione alla salute” che ha relazionato sulla “prevenzione dei comportamenti a rischio”.

Gli studenti hanno posto interessanti domande ed hanno espresso osservazioni sui temi riguardanti le dipendenze da droghe.