Un milione di euro per lo sviluppo delle aree interne del Cilento: doppio incontro di presentazione

Un milione di euro destinato alle imprese, già attive o da costituire, dei 29 Comuni dell’Area Cilento Interno. Mercoledì 4 gennaio alle ore 17, presso l’aula consiliare di Roccadaspide, si terrà la presentazione del bando per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio, attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e dei prodotti tradizionali.

Sviluppo aree interne del Cilento, la presentazione

Dopo i saluti del sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano e del presidente della Provincia Franco Alfieri, interverrà il dirigente allo sviluppo promozione e al turismo della Campania Marco Gargiulo.

A illustrare gli aspetti tecnico-amministrativi del bando esporranno le dottoresse SNAI CILENTO INTERNO Giovanna Ricci, coordinatrice, e Giuseppina Renna, animatrice. Le conclusioni sono di Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide, Comune Capofila, e Presidente dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno, e Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Campania.

L’appuntamento di Vallo

Si replica Giovedì 5 gennaio alle ore 17,00 a Vallo della Lucania, presso la Comunità Montana Gelbison/Cervati in Largo Calcinali. Dopo i saluti di Antonio Sansone, Sindaco di Vallo della Lucania interverrà Carmine Laurito, Presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati.

Dopo il bando Artigiani Innovatori partono altre azioni di sviluppo grazie al secondo Bando della Strategia Nazionale per le Aree Interne, emanato in attuazione dell’Azione 3.3.2 del POR Campania FESR 2014-2020, con una dotazione finanziaria di un milione di euro. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per il settore dell’accoglienza e della promozione e fruizione turistica, soprattutto in questo periodo di crisi energetica che ha rallentato la ripartenza di chi vuole investire nel Cilento.

Pubblicato sul BURC della Regione Campania, sul sito POR FESR Regione Campania e sui siti dei Comuni dell’Area Cilento Interno, prevede la presentazione delle domande dal 12 al 20 gennaio 2023.

Accoglienza turistica, marketing, rafforzamento di attività tipiche finalizzate all’incremento dell’offerta turistica del territorio, sono alcune delle realtà che possono accedere al bando.