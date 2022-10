Incidente nel salernitano: Serena muore a 20 anni

Un’altra croce sull’asfalto. Ancora un tragico incidente stradale nel salernitano. La notte scorsa una ragazza di appena 20 anni è morta in seguito ad un sinistro che ha coinvolto due auto. È accaduto a Castel San Giorgio.

Incidente nel salernitano, la dinamica

Serena, originaria di Scafati, è morta sul colpo. Un altro ragazzo di 19 anni è in gravi condizioni, ricoverato presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Stando alle prime ricostruzioni era quest’ultimo alla guida dell’auto quando in località Torreco la vettura ha impattato con un’altra automobile.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la giovane e in gravissime condizioni l’altro ragazzo. Quest’ultimo è stato poi trasferito in ospedale dai sanitari del 118. La dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata ma le forze dell’ordine sono all’opera per cercare di riscostruirla quanto prima.

Illeso l’uomo alla guida dell’altra vettura.

Il cordoglio

Molti i messaggi di cordoglio per la giovanissima Serena e le condoglianze per la sua famiglia. La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara scrive: «Cara Serena, da lassù veglia sui tuoi cari genitori, non abbiamo parole per lenire l’enorme dolore dei tuoi familiari, della tua amata sorella e dei tuoi tanti amici.»