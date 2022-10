Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze: Roccagloriosa aderisce

L’11 ottobre il Comune di Roccagloriosa aderirà alla “Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze” indetta dall’Onu, e al manifesto “InDifesa – per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze”, proposto dalla Fondazione Terre des Hommes Italia onlus, che da oltre cinquant’anni è impegnata nella protezione dell’infanzia.

Cos’è la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze

La giornata nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione mondiale sulla situazione di grande svantaggio e discriminazione in cui bambine e ragazze si trovano a vivere. Accade il molte parti del mondo.

Questa diseguaglianza porta un minore accesso all’istruzione, ai diritti, all’assistenza medica. Tutto ciò in molti paesi, si traduce in violenza, sfruttamento, matrimoni già in tenera età e gravidanze precoci con tassi di mortalità elevatissimi.

Roccagloriosa pronta ad organizzare la sua iniziativa

Per testimoniare l’impegno del Comune nella lotta alla violenza e alla discriminazione, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto e la prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere, soprattutto nell’attuale momento storico, in cui, in Iran, le donne stanno combattendo con grande coraggio la loro battaglia per i diritti, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Scuole di Roccagloriosa, nelle prossime settimane farà sentire la propria voce con un’importante iniziativa i cui dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni