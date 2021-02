Dissesto e scuole: i progetti di Roccagloriosa Comune punta a fondi del Governo per progettare delle opere

ROCCAGLORIOSA. Comune a caccia di fondi per avviare la progettazione di una serie di interventi da realizzare sul territorio comunale. L’occasione è offerta dalle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno. Serviranno per i progetti relativi ad opere di messa in sicurezza del territorio ma anche interventi di efficientamento energetico.

I progetti di Roccagloriosa

Ed è proprio sin quest’ultimo ambito che il Comune guidato dal sindaco Giuseppe Baldi intende investire. In particolare con opere di efficientamento della scuola elementare di via Valloncello. Il costo ammonta a 3,5 milioni di euro.

Ma c’è anche la messa in sicurezza del territorio tra le priorità e in tal senso l’Ente punta ad intervenire con la messa in sicurezza dei dissesti dell’abitato di San Martino ad Acquavena. Costo 2,4milioni di euro. Si attendono ora risposte dal Ministero dell’Interno.